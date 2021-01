El bombardeig de Sant Felip Neri, pas a pas

2

El bombardeig

El gener de 1938 Barcelona va patir bombardeigs els dies 1, 7, 11, 15, 19, 20, 25 i 30, i en total van morir-hi unes sis-centes persones. Un dels bombardeigs més forts va ser el dia 19, en el qual van morir 170 persones. El dia 30 encara seria més terrible. "Són les nou del matí d'un diumenge, 30 de gener del 1938. Tots els joves són al menjador amb l'esmorzar. De sobte, sonen les sirenes d'alarma i tots baixen al soterrani. Jo havia pujat al segon pis per rentar-me. De cop i volta, se sent un fort brunzit creixent. Uns segons, i ja estic entre dos balcons. Dues grans explosions simultànies al pati amb claraboia. Veig el soterrani ple de pols. I penso: 'No, no pot ser!'. Baixo corrents les escales i veig els nois grans plens de pols, plens de pols!, ofegats en la pols, sense poder respirar." Així ho va recollir Francisco Béjar a les seves memòries.

En Francisco no sabia encara que el que acabava de presenciar era l'inici del bombardeig més sagnant de tots els ocorreguts fins aleshores a Barcelona. L'atac provenia de sis avions italians que, des de 5.300 metres d'altitud, van llançar fins a 250 quilos de bombes sobre la zona del port, la Barceloneta, l'Eixample i el barri Gòtic. En sentir les sirenes, els nens de Sant Felip Neri, juntament amb veïns del barri, van córrer a amagar-se al soterrani com havien fet altres vegades. Tothom estava convençut que el recinte era prou resistent per absorbir l'embat de les bombes. Desconeixien que, a diferència dels altres refugis antiaeris de la ciutat, es tractava d'un soterrani format per una volta de rajola en lloc d'estar feta de pedra. Aquell material era completament insuficient per suportar l'atac.